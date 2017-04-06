В МИД рассказали о предложениях по резолюции о химинциденте в Сирии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон поддержит предложения российской стороны по проекту резолюции СБ ООН об инциденте в сирийском Идлибе, заявил РИА Новости директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

Он отметил, что сейчас Москва в Совете безопасности при обсуждении возможных вариантов проектов резолюции "настаивает на принятии значительно более эффективных решений на этот счет, чем предлагалось в американо-англо-французском проекте резолюции".

"Надеемся, что американская сторона наше предложение поддержит, если она в самом деле заинтересована в восстановлении истины", — отметил Ульянов.

Во вторник США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности — предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>