В МИД прокомментировали заявление Пенса о химическом оружии в Сирии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. У вице-президента США Майкла Пенса нет оснований утверждать, что соглашение по ликвидации химического арсенала Сирии от 2013 года "не сработало", уверен директор Департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля за вооружением Михаил Ульянов.

"Не хотелось бы использовать бранных слов, тем более в отношении второго лица в американской иерархии, но, мне кажется, в данном случае мы имеем дело не столько с безответственностью, сколько с недостаточным владением предметом", — сказал дипломат в ответ на просьбу прокомментировать заявления Пенса, сделанные им в среду.

По его мнению, новая администрация США только недавно приступила к обзору своей политики. Когда он завершится, оценки, звучащие из уст официальных лиц, возможно, станут более выверенными.

Ульянов напомнил, что уже к середине 2014 года все прекурсоры химического оружия были вывезены с сирийской территории. "Основная нагрузка тогда легла на Дамаск и Россию. Но и американцы внесли свой немаловажный вклад. Российско-американское сотрудничество в процессе вывоза химикатов за рубежи Сирии, в целом, оказалось достаточно успешным", — подчеркнул он.

"Утверждения Майкла Пенса о том, что Москва и Дамаск якобы не исполнили свои обязательства, носят абсолютно голословный и, я бы сказал, даже вздорный характер", — добавил Ульянов.

По его словам, можно предположить, что вице-президент США пытается обвинить власти Сирии в утаивании части химического арсенала. Но подобные обвинения нужно убедительно доказать. Если поводом для них стали сообщения о предполагаемом применении химического оружия в районе населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля, то возлагать на это ответственность на Дамаск, как минимум, преждевременно. Сначала нужно провести качественно расследование, добавил Ульянов.

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