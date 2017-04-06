Асад напомнил, что тысячи террористов из Сирии могут отправиться в Европу

ДАМАСК, 6 апр – РИА Новости, Михаил Алаеддин. В Сирии воюют 100 тысяч террористов, которые могут отправиться в европейские страны, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью хорватскому изданию Večernji list.
Асад отметил, что сирийская сторона не может располагать точными данными о перемещении террористов на свою территорию и обратно, так как Турция самостоятельно контролирует общую границу, тем самым способствуя переброске боевиков в САР и созданию для них всех необходимых условий.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.
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