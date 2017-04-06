МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что "умеренной оппозиции" не существует, назвав ее членов "террористами".
По словам сирийского лидера, именно это является причиной того, что до сих пор не удалось достичь никакого соглашения с данной частью оппозиции. "Эти террористы не могут быть оппозицией и не могут способствовать разрешению (конфликта — ред.)", — подчеркнул он.
Асад также подчеркнул, что сирийское правительство ведет переговоры с данной оппозицией, чтобы "доказать, что они террористы по своей сути и останутся ими до конца".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.
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