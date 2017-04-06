МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что "умеренной оппозиции" не существует, назвав ее членов "террористами".

"Умеренной оппозиции не существует. Существующая оппозиция — это оппозиция джихадисткого (радикального) толка, в извращенном понимании джихада. Она (оппозиция — ред.) также подверглась извращенной идеологической обработке, которая не приемлет ни диалога, ни мирного разрешения, только терроризм", — заявил Асад в интервью хорватскому изданию Večernji list

По словам сирийского лидера, именно это является причиной того, что до сих пор не удалось достичь никакого соглашения с данной частью оппозиции. "Эти террористы не могут быть оппозицией и не могут способствовать разрешению (конфликта — ред.)", — подчеркнул он.

Асад также подчеркнул, что сирийское правительство ведет переговоры с данной оппозицией, чтобы "доказать, что они террористы по своей сути и останутся ими до конца".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

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