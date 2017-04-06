Трамп назвал химатаку в сирийском Идлибе "посягательством на человечество"

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду назвал "посягательством на человечество" предполагаемую химическую атаку в сирийском Идлибе.

"Это позор. Я думаю, это посягательство на человечество. Непостижимо, почему кто-то сделал это. Эти дети были так прекрасны", — сказал американский лидер в интервью газете New York Times, фрагменты которого опубликованы на сайте издания.

Журналисты задали вопрос, думает ли президент, что данная трагедия "говорит о роли России в Сирии".

"Я полагаю, для России это очень грустный день, поскольку они связаны (с сирийским правительством). А в данном случае вся информация указывает на то, что это сделали (власти) Сирии", — сказал Трамп.

Он вновь обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не выполнил своих обещаний по Ближнему Востоку. "Для Ближнего Востока был важный момент, когда Обама провел "красную линию", и она немедленно была нарушена, и Обама ничего не предпринял в ответ", — сказал Трамп.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны России сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины Хан-Шейхуна по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.