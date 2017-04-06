Пенс обвинил Россию и Сирию в нарушении соглашения об уничтожении химоружия

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вице-президент США Майкл Пенс заявил в среду, что соглашение 2013 года об уничтожении химического оружия в Сирии не сработало, а Москва и Дамаск не исполнили своих обязательств.

"Нам говорили о соглашении между Россией и режимом (президента Сирии Башара) Асада по уничтожению химического оружия, и о том, что угроза химической атаки против мирных граждан ликвидирована. Этого не произошло", — сказал он в интервью телекомпании Fox News.

Пенс назвал "ужасной атакой случившийся накануне инцидент" в Идлибе.

По его словам, это стало "следствием неспособности предыдущей администрации (США) противостоять насилию со стороны режима Асада и привлечь Россию и Сирию к выполнению взятых ими на себя обязательств по уничтожению химического оружия".

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны России сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины Хан-Шейхуна по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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