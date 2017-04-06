В христианском городе под Дамаском вывесили флаг "Джебхат ан-Нусры"*

ДАМАСК, 6 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Неизвестные ночью установили флаг террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) в христианском городке Маарда под Дамаском, сообщили РИА Новости очевидцы.

"Флаг "Нусры" установили ночью, на одном из домов прямо в Маарде… Виновных поймать не удалось", — сказал собеседник.

По его словам, жители христианского поселения опасаются, что в лагерях беженцев могут находится спящие ячейки террористов, а боевики могут попытаться напасть со стороны гор близ ливанской границы и разрушить населенный пункт, как это случилось несколько лет назад с расположенной на отдалении в 20 километров Маалюлей.

Поселок Маарда находится и рядом с городом Сейдная, где действует один из самых значимых православных монастырей в Сирии (к северу от Дамаска). В самом городке живут около 6 тысяч человек, на окраине Маарды расположен лагерь временно перемещенных граждан, в большинстве из восточного пригорода Дамаска.

В 2013 году радикалы дважды захватывали город Маалюля, разорили старинный монастырь святой Феклы и разрушили город, похитив 13 монахинь. Маарда и Седная за годы войны в Сирии захвачены не были.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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