Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Сирии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом обсудил ситуацию в САР в контексте рассмотрения сирийской тематики в СБ ООН, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Совет Безопасности ООН в среду проводит заседание по ситуации в Идлибе, где, как сообщалось, было применено химическое оружие.

"Пятого апреля по инициативе сирийской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики (САР) Валидом Муаллемом", — говорится в тексте сообщения.

В МИД отметили, что "в ходе беседы была рассмотрена складывающаяся ситуация в Сирии, в том числе в контексте обсуждения сирийской тематики в СБ ООН".