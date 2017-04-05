Россия готова наложить вето на резолюцию по Сирии в СБ ООН

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия готова наложить вето на резолюцию СБ ООН по Сирии, если партнеры выставят ее на голосование поспешно, без проведения консультаций, заявил российским журналистам замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Западники преднамеренно стремятся ускорить этот процесс и как можно быстрее принять эту резолюции. Они, насколько я понимаю, хотели сделать это уже чуть ли не сегодня, а, может быть, завтра. Но в Совете Безопасности такие вещи быстро не делаются. И без консультаций они, конечно, могут поставить этот вопрос на голосование, но очевидно получат наше категорическое вето на него", — сказал Гатилов, который представлял РФ на конференции в поддержку будущего Сирии в Брюсселе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>