Трамп "изменил взгляды на Сирию" после сообщений о химатаке в Идлибе

ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о химической атаке в Сирии изменили его взгляды на Сирию и режим Башара Асада, об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с королем Иордании.

"Скажу вам, что атака на детей вчера оказала на меня большое влияние очень–очень возможно, и скажу вам, что это уже произошло, мое отношение к Сирии и Асаду изменилось очень сильно", — сказал Трамп.

Он отметил, что, учитывая аналогичные атаки с использованием газа в прошлом, она вывела конфликт "на совершенно новый уровень".

Президент США отметил, что привык считать себя очень гибким человеком, который может менять свою позицию. "То, что произошло вчера неприемлемо для меня", — резюмировал Трамп.