Трамп заявил, что нельзя терпеть "ужасные действия" Асада в Сирии

ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь возложил ответственность за химическую атаку в Идлибе на главу Сирии Башара Асада и заявил, что эти "ужасные действия" нельзя терпеть.

"Эта была такая ужасная химическая атака в Сирии! Против невинных людей — женщин, маленьких детей, даже против прекрасных малышей. Их смерть стала попранием человечности", — заявил Трамп на совместной пресс-коференции с королем Иордании Абдаллой II.

"Эти ужасные действия режима (президента Сирии Башара) Асада нельзя терпеть. США вместе с союзниками по всему миру осуждают эту чудовищную атаку и все другие подобные чудовищные атаки", — добавил президент.

Трамп почти дословно повторил свое заявление, которое было распространено накануне пресс-службой Белого дома.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.