Швеция поддержит проект резолюции СБ ООН по химатаке в Сирии

СТОКГОЛЬМ, 5 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Швеция намерена поддержать проект резолюции Совбеза ООН по ситуации в сирийском Идлибе, где, как сообщалось, было применено химоружие, и требует расследования, говорится в опубликованном в среду заявлении премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.

Совет Безопасности ООН в среду проводит заседание по ситуации в Идлибе, где, как сообщалось, было применено химическое оружие.

"Сегодня Совет Безопасности рассмотрит резолюцию, которая осуждает атаку, требует проведения быстрого международного расследования атаки с применением химического оружия и подчеркивает важность призвать ответственных к ответу. Швеция сделает все, что может, для принятия резолюции", — заявил Лёвен.

Он назвал инцидент в Идлибе "тяжелейшим случаем применения химического оружия после августа 2013, когда Совет Безопасности постановил, что всё такое оружие должно было ликвидировано в Сирии".

"Это следует добавить к другим военным преступлениям, совершенным во время конфликта в Сирии", — заявил Лёвен.

Войну в Сирии назвал "позорным пятном для человечества".

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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