Участники конференции в Брюсселе пообещали выделить $6 млрд для сирийцев

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Участники международной конференции в поддержку будущего Сирии в Брюсселе пообещали выделить 6 миллиардов долларов гуманитарной помощь для сирийцев в текущем году, заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христос Стилианидис.

"Наша конференция направляет решительный сигнал: мы не оставляем народ Сирии. Делегации, присутствующие в Брюсселе, коллективно пообещали выделить 6 миллиардов долларов только на этот год. Это впечатляющая цифра", — сказал Стилианидис на итоговой сессии конференции.

Он отметил, что "весь ЕС выделил на текущий год 1,3 миллиарда".

"Но нужно ясно заявить, что гуманитарная помощь – это не решение. Срочно нужно политическое решение на основании резолюции СБ ООН 2254 и, конечно, Женевского коммюнике", — добавил еврокомиссар.