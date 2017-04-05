ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал применение химоружия в Сирии "оскорблением человечества". В заявлении накануне он приписал химатаки правительству Сирии.

"Это оскорбление всего человечества", — сказал Трамп, которого цитирует агентство Рейтер. Он также назвал произошедшее "ужасным, неописуемым" событием.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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