Число примкнувших к перемирию населенных пунктов в Сирии выросло до 1439

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Сирии за сутки подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов, их общее количество увеличилось до 1439, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Эйн-Эши провинции Эль-Кунейтра, Наджха И Эль-Адилия провинции Дамаск. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1439", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

По данным Центра по примирению, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.