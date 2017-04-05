Захарова рассказала, кто пытается сорвать режим прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Действия деструктивных сил в Сирии направлены в основном на срыв режима прекращения боевых действий, а также на разрушение договоренностей о локальных перемириях, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прежде всего, их (деструктивных сил — ред.) усилия направлены на срыв режима прекращения боевых действий, на разрушение важных договоренностей о локальных перемириях", — подчеркнула она.
Также, как указала Захарова, их усилия сконцентрированы на попытках воспрепятствовать Астанинскому процессу и возобновившимся в Женеве межсирийским консультациям.
"В тактическом плане за этими попытками стоят террористы, боевики, которым не нужен мир. Их устраивает распространение хаоса в Сирии, распространение его на весь регион Ближнего Востока и далее за пределы этого региона", — отметила она.
"Именно Нусра (террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*) организовала в 20-х числах марта массированные вылазки под Дамаском и в Северной Хаме. В свои боевые действия она вовлекла другие вооруженные формирования, которые так или иначе продолжают считаться некоторыми представителями умеренными", — заключила официальный представитель МИД России.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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