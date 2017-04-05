Захарова объяснила, почему данным "Белых касок" в Сирии нельзя доверять

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Рассматривать в качестве источников данных относительно ситуации с предположительным применением химического оружия в Идлибе "Белые каски" и сирийскую обсерваторию по правам человека нельзя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что "Белые каски" являются членами "Аль-Каиды", и это доказано.

"Все фальсифицированные сообщения на эту тему исходят только от пресловутых "Белых касок" и базирующейся в Лондоне и ставшей одиозной Сирийской обсерватории по правам человека. Ни "Белым каскам", ни этой обсерватории доверять нельзя, они неоднократно подрывали доверие к себе… Они давно и напрочь себя дискредитировали. Принимать на основе сообщений этих организаций каких-либо далеко идущих, подчёркиваю, обязательных к исполнению всего мира решений, просто нельзя", — заявила Захарова.

Захарова обратила внимание, что от двух упомянутых организаций приходят крайне противоречивые сообщения об этом инциденте: "Белые каски" постоянно путаются в показаниях, все время меняют версию произошедшего, говорят о бомбардировках то ли с вертолета, то ли с самолёта. Заявляют то о применении хлора, то о применении зарина, меняют данные о количестве пострадавших. На видео и фотоматериалах в соцсетях видно, что помощь пострадавшим оказывают представители "Белых касок", которые не имеют надёжных средств защиты и действуют крайне непрофессионально".

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населении Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов.

Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

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