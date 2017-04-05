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Война в Сирии
Война в Сирии

Захарова объяснила, почему данным "Белых касок" в Сирии нельзя доверять

16:3505.04.2017
(обновлено: 16:46 05.04.2017)
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга по текущим вопросам внешней политики. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Рассматривать в качестве источников данных относительно ситуации с предположительным применением химического оружия в Идлибе "Белые каски" и сирийскую обсерваторию по правам человека нельзя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики. 23 марта 2017
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Захарова назвала проект резолюции по химоружию в Сирии фальшивкой

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что "Белые каски" являются членами "Аль-Каиды", и это доказано.

"Все фальсифицированные сообщения на эту тему исходят только от пресловутых "Белых касок" и базирующейся в Лондоне и ставшей одиозной Сирийской обсерватории по правам человека. Ни "Белым каскам", ни этой обсерватории доверять нельзя, они неоднократно подрывали доверие к себе… Они давно и напрочь себя дискредитировали. Принимать на основе сообщений этих организаций каких-либо далеко идущих, подчёркиваю, обязательных к исполнению всего мира решений, просто нельзя", — заявила Захарова.

Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
© AP Photo/ DHA-Depo Photos
МИД России назвал постановочным видео с места применения химоружия в Идлибе

Захарова обратила внимание, что от двух упомянутых организаций приходят крайне противоречивые сообщения об этом инциденте: "Белые каски" постоянно путаются в показаниях, все время меняют версию произошедшего, говорят о бомбардировках то ли с вертолета, то ли с самолёта. Заявляют то о применении хлора, то о применении зарина, меняют данные о количестве пострадавших. На видео и фотоматериалах в соцсетях видно, что помощь пострадавшим оказывают представители "Белых касок", которые не имеют надёжных средств защиты и действуют крайне непрофессионально".

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населении Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Захарова рассказала, кто пытается сорвать режим прекращения огня в Сирии

Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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