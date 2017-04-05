Захарова: США "вбросили" резолюцию по Сирии в СБ ООН основываясь на фейках

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. США и другие страны "вбросили" резолюцию в СБ ООН по Сирии, основываясь на фейковых фактах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Четвертого апреля в рамках ликвидации последствий недавнего прорыва террористических бандформирований в провинции Хама самолеты ВВС Сирии нанесли удары по позициям экстремистов на восточной окраине города Хан-Шейхун. Целями стали скопления военной техники и склад боеприпасов. На территории объекта находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами", — сказала она на брифинге в четверг.

По словам дипломата, "в интернете и ангажированных средствах массовой информации незамедлительно появились сообщения о якобы применении сирийским правительством химического оружия против собственного народа".

"Эти факты вместе с пробами грунта были запротоколированы и переданы в Организацию по запрещению химического оружия. К сожалению, не предпринимая ничего, руководствуясь исключительно фейковой информацией, США, Франция, Великобритания в очередной раз вбросили, — по-другому назвать это нельзя, это не внесение, — в Совет Безопасности ООН проект резолюции, который носит откровенный антисирийский характер и способен еще больше накалить и так непростую внутриполитическую ситуацию в Сирии и в регионе в целом", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.