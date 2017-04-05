Захарова назвала проект резолюции по химоружию в Сирии фальшивкой

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва считает, что предложенный США, Францией и западными партнерами проект резолюции СБ ООН по предполагаемой химатаке под Идлибом – это фальшивка, схожая с представленной в 2003 году в Совбезе Колином Пауэллом пробиркой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ваши представители сегодня в эти дни понесут, уже понесли в Совет Безопасности документ, который полностью сфальсифицирован, полностью основывается на фейковой информации. Просто Колин Пауэлл номер два. Вам же будет стыдно потом за действия ваших властей в СБ ООН, остановите ваших представителей, я обращаюсь сейчас к западной аудитории", — сказала Захарова на брифинге.

Занимавший на тот момент должность госсекретарь США Колин Пауэлл в 2003 году на заседании СБ ООН продемонстрировал пробирку, в которой якобы находились образцы химического оружия, взятые в Ираке. Пауэлл использовал эти "улики", чтобы доказать необходимость военной операции против Ирака, где в итоге химоружия найдено не было.

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