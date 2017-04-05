Эксперты: обвинения в применении Дамаском химоружия не подтверждены фактами

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сирийское правительство не могло совершить химическую атаку в Сирии, потому что все химоружие было вывезено из страны под международным контролем, при этом кампания по обвинению Дамаска в применении химоружия и дискредитации руководства Сирии будет продолжаться, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Кампания по очернению



Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, сейчас разворачивается очередная кампания по дискредитации сирийского руководства.

"Сирийскую армию обвиняют в применении химического оружия, при том данные, которыми оперируют те, кто начинают эту кампанию, основываются на заявлениях НКОРС и организации "Обсерватория прав человека в Сирии", которая находится в Лондоне и фактически не имеет никаких своих средств к тому, чтобы действительно отслеживать ситуацию. То есть данные не подтверждены ни фактами, ни свидетельствами", — считает востоковед. По словам эксперта, химическое оружие не применялось сирийской армией, потому что "это абсурд — применять такое оружие на территории своей страны, в районе, где действует правительственная армия, тем более против мирного населения".

"Конечно, это пропагандистская и лживая кампания, но она будет разворачиваться. Прискорбно, что и США, и новый президент включились в эту кампанию, не удосужившись детально разобраться в том, что происходит", — добавил эксперт.

При этом по мнению руководителя Центра военного прогнозирования Анатолия Цыганка, сирийская армия действительно могла нанести удары по складам с оружием, которые принадлежат боевикам. "Действительно, то, что Асад разбомбил химическое оружие, мне кажется, не подлежит сомнению. Тем более что разведка РФ постоянно говорила, что ИГИЛ* постоянно ввозит химическое оружие в Сирию", — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что вывоз химоружия из Сирии осуществлялся при международном содействии. "Тем более Асад четко показал, где находятся боеприпасы, склады их хранения, и все оружие было вывезено. Неоднократно решался вопрос о том, что ИГИЛ* постоянно ввозит химическое оружие из других стран", — отметил Цыганок.

Эксперты сошлись во мнении, что понять, откуда именно боевики ИГИЛ* могут получать компоненты или самое химическое оружие, сложно.

"Российские военные подтвердили, что удар наносился по складам с химическим оружием или его компонентам, находящимся в районе Идлиба. Но как эти компоненты попадают к боевикам сложный вопрос. Были сведения о том, что они нелегально ввозятся через территорию Турции или какие-то другие каналы. И боевики применяют это оружие, что было доказано, притом документально и засвидетельствовано российскими экспертами", — заявил Долгов.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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