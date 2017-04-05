Иран осудил возможное применение химического оружия в Идлибе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана выступило с осуждением, предположительно, химической атаки в провинции Идлиб в Сирии, предложив свою помощь пострадавшим.

"Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия, невзирая на то, кто его использовал и кто стал жертвой", — заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, чьи слова опубликованы на сайте ведомства.

"Иран как наиболее пострадавшая от химоружия страна выражает соболезнования семьям погибших в Хан-Шейхуне в сирийском Идлибе, заявляет, что готов помочь при приеме и оказании медицинской помощи пострадавшим", — отметил Касеми.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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