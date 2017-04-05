Участники конференции по Сирии требуют прекратить химатаки

БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости, Владимир Добровольский. Участники международной конференции в поддержку будущего Сирии требуют прекратить атаки с применением химического оружия в стране и привлечь виновных к ответственности в рамках соответствующих механизмов, заявила сопредседатель конференции, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Не должно быть никаких сомнений, что ответственные за нарушение международного гуманитарного права и прав человека, кем бы они ни были и где бы они ни были, должны понести ответственность. В частности, мы осуждаем использование химического оружия, как сообщалось в отношении вчерашнего нападения, и требуем, чтобы они прекратились, а ответственность была гарантирована через должные механизмы", — заявила Могерини на официальной пресс-конференции по итогам сессии мероприятия.

Сопредседателями конференции выступили Евросоюз, ООН, а также правительства Германии, Кувейта, Норвегии, Катара и Великобритании. В обсуждении участвуют около 70 делегаций, включая представителей стран-членов ЕС и государств ближневосточного региона, ООН, стран-доноров и гражданского общества, а также гуманитарных организаций. В конференции принимают участие генсек ООН Антониу Гутерреш, Россию представляет замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

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