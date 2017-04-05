Песков назвал рассуждения об ударах Запада по армии Сирии апокалиптическими

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает недопустимыми "апокалиптические" рассуждения о возможности нанесения ударов странами Европы и США по правительственным войскам Сирии.

"Я не думаю, что такие апокалиптические рассуждения эвентуального характера допустимы", — сказал он журналистам, комментируя вопрос о возможных действиях России в случае нанесения авиаударов Европы и США по войскам Башара Асада из-за информации о вероятной химической атаке в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. В ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже приступили к расследованию инцидента. Совет безопасности ООН в среду соберется на внеочередное заседание.

Ранее Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Президент Сирии напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

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