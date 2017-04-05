Песков рассказал, будет ли РФ поддерживать Асада после инцидента в Идлибе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва продолжит участвовать в антитеррористической операции в Сирии, которую ведут вооруженные силы САР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы слышали заявление Минобороны РФ, мне нечего добавить к той фактологии, которая была изложена. Российская Федерация и ее вооруженные силы продолжают операции по поддержке антитеррористической операции по освобождению страны (Сирии), которую ведут вооруженные силы САР", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва продолжать поддерживать президента Сирии Башара Асада после произошедшего накануне инцидента под Хан-Шейхуном.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

При этом Песков отметил, что в случае голосования в ООН по резолюции в связи с данным инцидентом, "Россия, как минимум, будет аргументированно приводить те данные, которые были озвучены нашим оборонным ведомством".

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