ВОЗ рассказала о химвеществах, которые применялись при атаке в Идлибе

ЖЕНЕВА, 5 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Во время атаки в Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб могли применяться фосфорорганические химические вещества, среди которых есть нервные возбудители, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в среду.
"Вероятность воздействия химической атаки усиливается очевидным отсутствием внешних травм в случаях, о которых сообщается, а также быстрое развитие схожих симптомов, включая острое респираторное расстройство, что является основной причиной смерти. В некоторых случаях, как представляется, имеются дополнительные признаки, указывающие на воздействие фосфорорганических химических веществ — категории химических веществ, которая включает в себя нервные возбудители", — отмечается в заявлении.
"Эксперты ВОЗ в Турции находятся на связи с медицинскими работниками в Идлибе и предоставляют им круглосуточную помощь по диагностике и лечению пациентов", — отметили в ВОЗ.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.
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