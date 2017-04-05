ВОЗ рассказала о химвеществах, которые применялись при атаке в Идлибе

ЖЕНЕВА, 5 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Во время атаки в Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб могли применяться фосфорорганические химические вещества, среди которых есть нервные возбудители, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в среду.

Согласно данным ВОЗ, которые были получены от партнерских организаций в районе Хан-Шейхун, в результате атаки погибло порядка 70 человек и сотни пострадали, включая женщин и детей. Отмечается, что люди поступали в госпитали, расположенные в провинции Идлиб, с затруднением дыхания и приступами удушья.

"Вероятность воздействия химической атаки усиливается очевидным отсутствием внешних травм в случаях, о которых сообщается, а также быстрое развитие схожих симптомов, включая острое респираторное расстройство, что является основной причиной смерти. В некоторых случаях, как представляется, имеются дополнительные признаки, указывающие на воздействие фосфорорганических химических веществ — категории химических веществ, которая включает в себя нервные возбудители", — отмечается в заявлении.

В ВОЗ подчеркивают, что со складов ее партнеров в Идлибе в госпитали в Хан-Шейхун были направлены специальные медикаменты, стероиды для лечения симптомов отравления химическими веществами. Дополнительно ВОЗ передает медикаменты из Турции и готова предоставить машины скорой помощи, если в этом есть необходимость.

"Эксперты ВОЗ в Турции находятся на связи с медицинскими работниками в Идлибе и предоставляют им круглосуточную помощь по диагностике и лечению пациентов", — отметили в ВОЗ.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

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