Премьер Ливана обвинил Дамаск в химической атаке в провинции Идлиб

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири назвал Дамаск виновным в химической атаке в провинции Идлиб во вторник и призвал "не удивляться" новым "зверствам" со стороны сирийских властей.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

"Мы видели, что (сирийский) режим сделал вчера — очередное зверство. И миру не стоит удивляться, так как он позволяет такому режиму делать то, что он делает", — заявил аль-Харири журналистам по прибытии на конференцию в поддержку будущего Сирии в Брюсселе.

Источник в ВС Сирии в ответ на обвинения оппозиции во вторник заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.

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