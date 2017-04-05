В Турции заявили о наличии свидетельств применения химоружия в Идлибе

АНКАРА, 5 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Доставленные в Турцию раненые из сирийской провинции Идлиб стали жертвами химической атаки, заявил в среду министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг.

"Около тридцати пострадавших в Идлибе доставлены в больницы Газиантепа (на юго-востоке Турции — ред.). Первые результаты обследований указывают на то, что речь идет о химической атаке", — цитирует министра телеканал NTV.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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