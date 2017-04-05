В Стамбуле перед консультвом России прошла акция против химатаки в Сирии

АНКАРА, 5 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Акция протеста в связи с гибелью мирных жителей из-за якобы химической атаки в провинции Идлиб на севере Сирии состоялась у генконсульства РФ в Стамбуле, сообщил РИА Новости представитель димиссиии.

"На мероприятие у здания генконсульства пришли 300-350 человек… Полиция действовала хорошо, на месте работали около 70 сотрудников правоохранительных органов. Акция не представляла угрозы для дипмиссии", — сказал собеседник агентства.

По сообщению агентства Anadolu, группа протестующих собралась у здания генконсульства в районе Таксим по призыву молодежного объединения "Özgür-Der" и фонда "Seriyye". Участники акции обвинили в применении химического оружия президента Сирии Башара Асада и призвали Россию прекратить военное присутствие в этой стране, где по просьбе сирийского руководства ВКС РФ наносили удары по объектам террористов.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.

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