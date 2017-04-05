Эйро не сомневается в ответственности Дамаска за химатаку в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро возложил на Дамаск ответственность за события в сирийской провинции Идлиб.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.
Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
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