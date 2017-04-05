Могерини: атака в Идлибе подчеркивает важность работы по Сирии в Астане

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Атака в сирийской провинции Идлиб подчеркивает необходимость работы в Астане над имплементацией соглашения о прекращении огня в Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Задача, выполняемая в Астане Россией, Турцией, а теперь и Ираном, важна, является все более срочной, и нападение в Идлибе делает это еще более очевидным — механизм имплементации перемирия должен быть серьезным. Необходимо положить конец постоянным нарушениям, совершаемым ежедневно", — сказала Могерини, выступая на сессии конференции в поддержку будущего Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Минобороны РФ ранее сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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