Могерини: атака в Идлибе подчеркивает важность работы по Сирии в Астане

БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Атака в сирийской провинции Идлиб подчеркивает необходимость работы в Астане над имплементацией соглашения о прекращении огня в Сирии, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.
Минобороны РФ ранее сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.
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