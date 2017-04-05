Сирия готова защищаться, если Турция не прекратит операцию на севере страны
09:3105.04.2017
(обновлено: 09:33 05.04.2017)
577191
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правительство Сирии вправе защищать свои земли любыми способами, в том числе военными, если Турция не прекратит свои действия на севере Сирии, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад.
"Сирия вправе отвечать на любую агрессию по отношению к ней. Но первый шаг наше правительство видит в том, чтобы сообщить об этом мировому сообществу, международным организациям, в том числе ООН, и нашим союзникам во главе с Россией для того, чтобы найти решение данного вопроса. Но если решение не будет найдено, естественно, сирийское правительство будет защищать свои земли всеми способами", — заявил высокопоставленный дипломат.
По словам Хаддада, Сирия воюет более шести лет против терроризма и "будет воевать до конца, а Турция является одной из стран, которая поддерживает терроризм".
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
Операция турецких войск "Щит Евфрата" стала ответом на обстрел боевиками приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп.
В Анкаре считают, что освобождение Джараблуса поможет очистить турецкие границы от террористических группировок и поддержать территориальную целостность Сирии.
В наступлении на Джараблус участвуют авиация, танки и бойцы спецподразделений.
Представители турецкого МВД рассчитывают завершить операцию в течение полумесяца.
Главной целью операции декларируется создание коридора для зачистки Джараблуса от террористов силами умеренной оппозиции.
Бойцы оппозиционной Свободной сирийской армии освободили от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) деревни Эльвание и Гюнджук в районе Джараблуса на севере Сирии, в ходе операции с участием ВС Турции уничтожено 46 боевиков группировки.
Ранее авиация уничтожила 11 из 12 выявленных целей ИГ, затем позиции боевиков начали обстреливать из танков.
Одновременно с танками на территорию Сирии вошли бойцы турецких спецподразделений.
Под контроль умеренной сирийской оппозиции перешли освобожденные от ИГ приграничные с Турцией села Кеклидже и Кывырджык.