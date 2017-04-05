Сирия готова защищаться, если Турция не прекратит операцию на севере страны

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правительство Сирии вправе защищать свои земли любыми способами, в том числе военными, если Турция не прекратит свои действия на севере Сирии, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад.

"Сирия вправе отвечать на любую агрессию по отношению к ней. Но первый шаг наше правительство видит в том, чтобы сообщить об этом мировому сообществу, международным организациям, в том числе ООН, и нашим союзникам во главе с Россией для того, чтобы найти решение данного вопроса. Но если решение не будет найдено, естественно, сирийское правительство будет защищать свои земли всеми способами", — заявил высокопоставленный дипломат.

По словам Хаддада, Сирия воюет более шести лет против терроризма и "будет воевать до конца, а Турция является одной из стран, которая поддерживает терроризм".

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