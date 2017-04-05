Дамаск требует надавить на Турцию, чтобы остановить операцию на севере САР
09:2205.04.2017
(обновлено: 09:26 05.04.2017)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дамаск требует от международного сообщества оказать давление на Турцию, чтобы та прекратила свои действия на севере Сирии, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад.
По его словам, сирийская сторона также подняла этот вопрос в СБ ООН и обсуждает с российскими коллегами из Центра по примирению враждующих сторон.
"Естественно, этот вопрос был поднят, но в первую очередь, наше правительство подняло этот вопрос в СБ ООН. Наши друзья в центре по примирению знают об этом и совместно с нашим правительством решают данный вопрос. Правительство Сирии официально требует от международного сообщества надавить на Турцию, чтобы она прекратила свои действия", — заявил Хаддад.
Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил позже о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Операция турецких войск "Щит Евфрата" стала ответом на обстрел боевиками приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп.
В Анкаре считают, что освобождение Джараблуса поможет очистить турецкие границы от террористических группировок и поддержать территориальную целостность Сирии.
В наступлении на Джараблус участвуют авиация, танки и бойцы спецподразделений.
Представители турецкого МВД рассчитывают завершить операцию в течение полумесяца.
Главной целью операции декларируется создание коридора для зачистки Джараблуса от террористов силами умеренной оппозиции.
Бойцы оппозиционной Свободной сирийской армии освободили от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) деревни Эльвание и Гюнджук в районе Джараблуса на севере Сирии, в ходе операции с участием ВС Турции уничтожено 46 боевиков группировки.
Ранее авиация уничтожила 11 из 12 выявленных целей ИГ, затем позиции боевиков начали обстреливать из танков.
Одновременно с танками на территорию Сирии вошли бойцы турецких спецподразделений.
Под контроль умеренной сирийской оппозиции перешли освобожденные от ИГ приграничные с Турцией села Кеклидже и Кывырджык.