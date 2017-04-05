Дамаск требует надавить на Турцию, чтобы остановить операцию на севере САР

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дамаск требует от международного сообщества оказать давление на Турцию, чтобы та прекратила свои действия на севере Сирии, заявил РИА Новости посол САР в РФ Рияд Хаддад.

По его словам, сирийская сторона также подняла этот вопрос в СБ ООН и обсуждает с российскими коллегами из Центра по примирению враждующих сторон.

"Естественно, этот вопрос был поднят, но в первую очередь, наше правительство подняло этот вопрос в СБ ООН. Наши друзья в центре по примирению знают об этом и совместно с нашим правительством решают данный вопрос. Правительство Сирии официально требует от международного сообщества надавить на Турцию, чтобы она прекратила свои действия", — заявил Хаддад.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил позже о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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