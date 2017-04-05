Посол Сирии: Анкара строит лагеря в провинции Идлиб по подготовке боевиков

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Анкара ведет строительство двух лагерей по подготовке боевиков в сирийской провинции Идлиб, такие действия нарушают суверенитет Сирии и идут вразрез с резолюциями СБ ООН, заявил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Турция также начала процесс захвата новых земель, оккупировав районы Кырбат и Атма в провинции Идлиб. Турецкие войска построили в этом районе два лагеря по подготовке боевиков, которые вошли в две новые террористические группировки. Это не только вопиющая агрессия против суверенитета страны, это вопиющая агрессия против народа Сирии", — заявил высокопоставленный дипломат.

По его словам, заявления Турции об окончании операции "Щит Евфрата" прямо противоположны тому, что происходит на земле.

"На практике турецкая сторона не вывела свои войска, которые находятся в данный момент на севере города Эль-Баб, и пытаются с помощью группировок, которые являются союзниками Турции, построить там город. Я имею в виду те террористические группировки, которые находятся в данном районе. И, таким образом, они нарушают территориальный суверенитет Сирийской Арабской республики", — заявил посол.

"Когда мы слышим о заявлениях Турции, что она прекращает свои действия на территории Сирии — это на самом деле всего лишь один из элементов информационной войны. Также это является вопиющим нарушением устава ООН, международного права и всех резолюций СБ ООН по Сирии и по борьбе с терроризмом. Вдобавок ко всему это нарушение тех ценностей и принципов, которые сложились в международных отношениях между государствами-соседями", — отметил высокопоставленный дипломат.

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