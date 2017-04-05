Дамаск обвинил Анкару в попытке создания новых террористических группировок

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дамаск обвиняет Анкару в попытке создания двух новых террористических группировок в Сирии, в которые входят боевики из "Исламского государства"* и "Джебхат-ан-Нусры"*, заявил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Но самое опасное из того, что они (Турция — ред.) делают на нашей земле — это создание двух новых террористических группировок, одна из них называется "Щит побережья", вторая — "Щит Аль-Аси", — заявил посол.

"Но новые названия отнюдь не означают отличия этих группировок от террористических организаций: название новое, а состав членов тот же, что и в ИГИЛ*, "Джебхат-ан-Нусра"* и другие террористических группировках. Они меняют только название, но доктрина остается той же", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По словам Хаддада, для вербовки боевиков в новые организации Турция обещает им "заработную плату в размере 400 долларов в месяц и турецкое гражданство".

*террористическая группировка, запрещенная в России

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