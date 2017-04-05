Россия за сутки передала жителям Сирии более 10 тонн гумпомощи

ХМЕЙМИМ (Сирия), 4 апр — РИА Новости. Российский центр по примирению сообщил, что провел за сутки восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Латакия в Сирии, в ходе которых мирные жители получили 10,5 тонн гуманитарных грузов.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акции в провинциях Алеппо (7) и Латакия (1)… Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 10,5 тонны", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе Алеппо в районах Аль-Иман, Кади Аскар, Ханану-2, Халидия, Аль-Джандуль и Карм Аль-Додо жителям передано шесть тонн питьевой бутилированной воды.

По данным Центра по примирению, жителям города Мембидж (провинция Алеппо) передана тысяча порций горячей пищи и 200 продуктовых наборов. Кроме того, в социальные учреждения города Джабла (провинция Латакия) были доставлены вещи первой необходимости и продукты питания.

Также сообщается, что за сутки гуманитарную помощь получили 3 368 жителей. Центр отмечает, что российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,4 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.

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