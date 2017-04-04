США заявили, что не рассматривают возможность смены власти в Сирии

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. США более не рассматривают вариант смены режима президента Башара Асада в Сирии и считают его "политической реальностью", заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Сейчас нет фундаментальной возможности смены режима в Сирии, которая была в прошлом", — сказал Спайсер журналистам.

Он отметил, что какие-либо перемены в Сирии должны осуществлять ее граждане. "Мы бы выглядели глупо, не признавая политическую реальность, которая существует в Сирии", — добавил Спайсер.

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