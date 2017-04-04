Глава МИД Германии прокомментировал сообщения о химатаке в Сирии

БЕРЛИН, 4 апр – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль прокомментировал сообщения о химической атаке в Сирии: по его словам, в случае, если информация подтвердится и виновными окажутся сирийские власти, это будет еще одним подтверждением того, что в борьбе с терроризмом ставку на президента Сирии Башара Асада делать нельзя.

"Если подтвердится информация о том, что люди стали жертвой атаки отравляющего газа в сирийском городе Шейхун и ответственность за это несет сирийский режим, то это будет квалифицировано как акт ужасающей жестокости. И это стало бы еще одной причиной, почему в борьбе с терроризмом нельзя делать ставку на режим Асада", — говорится в заявлении немецкого министра, поступившем в РИА Новости.

По словам Габриэля, Германия рассчитывает, что Совет Безопасности ООН сделает четкое заявление по этому вопросу, а ответственные за атаку должны понимать, что рано или поздно им придется за это ответить.

"Это те причины, почему Германия поддерживает ООН в поиске доказательств грубейших нарушений прав человека в Сирии. Использование химического оружия, как и точечные нападения на медицинские учреждения, нарушает права человека и стандарты международного сообщества, в особенности это нарушает соглашение по химоружию, к которому Сирия присоединилась в 2013 году", — отметил дипломат.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес по факту применения химического оружия в провинции Идлиб и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

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