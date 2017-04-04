МИД Турции призвал к международному расследованию химатаки в Идлибе

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Анкара решительно осуждает использование химического оружия в провинции Идлиб на севере Сирии и призывает международное сообщество немедленно провести его расследование, говорится в заявлении МИД Турции.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки химоружием в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Как заявил РИА Новости источник в ВС Сирии, сирийская армия не обладает химическим оружием, а заявления об атаке в провинции Идлиб могут быть частью пропагандистской акции против армии САР.

"Мы решительно осуждаем атаку со стороны (сирийского) режима в городе Хан Шейхун, где погибли десятки людей, большинство из которых дети. Это указывает, что режим продолжает использовать химическое оружие, открыто нарушая резолюции Совбеза ООН 2118 и 2209. Ждем, что международное сообщество отреагирует на это и подобные ему преступления и проведет их немедленное расследование со стороны международных организаций, в первую очередь ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия)", — говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

МИД Турции призвал "стороны, имеющие влияние на сирийский режим, немедленно остановить эти варварские атаки, грубейшим образом нарушающие перемирие и направленные против мирных жителей".

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