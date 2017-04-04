Дамаск обвинил боевиков в применении химоружия в Идлибе

ДАМАСК, 4 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес по факту применения химического оружия в провинции Идлиб и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

"Командование армии и вооруженные силы категорически отрицают факт применения какого-либо химического оружия в городке Хан-Шайхун в пригороде Идлиба сегодня. Не использовали и не будем использовать нигде, и ни в прошлом, ни в будущем", — говорится в полученной РИА Новости копии заявления командования сирийской армии.

В документе также отмечено, что ответственность за химатаку в Идлибе лежит на боевиках и их покровителях.

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