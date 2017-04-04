ООН требует выяснить, кто несет ответственность за химатаку в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. ООН требует найти ответственных за химатаку в сирийском Идлибе и ждет заседания СБ ООН по этому вопросу, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"То, что произошло сегодня утром, мы обсуждали это с (главой дипломатии ЕС) Федерикой Могерини, ужасно. Мы требуем, и ООН потребует, и я уверен, что будет заседание Совбеза ООН по этому вопросу, для определения ответственности", — сказал де Мистура журналистам на совместной пресс-конференции с Могерини.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

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