Маурер: тесные контакты с Россией в Сирии очень помогают работе МККК

БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Международный Комитет Красного Креста (МККК) ценит тесные контакты с Россией в Сирии, это очень помогает работе организации в стране, заявил РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

"Мы ценим очень тесные контакты с россиянами в Сирии, это очень помогает работе МККК. Мы ценим всю работу, которую Россия проводит по широкому кругу вопросов, наша делегация в Сирии, а также российское посольство, находятся в постоянном контакте, изучая возможности сотрудничества, взаимодействия и интенсификации нашей работы по оказанию гуманитарной помощи и по взаимодействию с российскими военными на месте", — сказал Маурер.

Он отметил, что организация довольна взаимодействием между представителями РФ и МККК в Сирии на разных уровнях.

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