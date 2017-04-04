Минобороны опровергло сообщения о бомбардировке города Хан-Шейхун в Сирии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Минобороны России категорически опровергли утверждения о бомбардировке российскими самолетами населенного пункта Хан-Шейхун в Сирии.

"Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта Хан-Шейхун, провинции Идлиб, не наносили. Британское агентство Рейтер, сообщив о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами Хан-Шейхуна, умудрилось переврать даже первоисточник этой новости — британскую "Обсерваторию прав человека в Сирии", ничего об этом не заявлявшую", — заявили в военном ведомстве.

​В министерстве отметили, что это "далеко не первый факт подобного "инициативного подхода" Рейтера к распространению антироссийских фальшивок", что "вызывает только глубокое сожаление".

​Ранее британское информационное агентство со ссылкой на "Обсерваторию прав человека в Сирии" сообщило, что "самолеты, принадлежащие России или сирийскому правительству", нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан-Шейхун в провинция Идлиб. При этом в оригинале сообщения "Обсерватория" всего лишь предположила удар военных самолетов без указания их принадлежности.

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