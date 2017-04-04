Источник в сирийской армии отверг обвинения в использовании химоружия

ДАМАСК, 4 апр — РИА Новости. Сирийская армия не обладает химическим оружием, а заявления об атаке в провинции Идлиб могут быть частью пропагандистской акции против армии САР, заявил РИА Новости источник в ВС Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки химоружием в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

"У сирийской армии нет химического оружия, и она не наносила ударов по Хан Шейхун в Идлибе. Все заявления террористических группировок не соответствуют действительности. Это оправдания больших потерь в ходе последнего наступления сирийской армии на северные окрестности Хамы", — заявил источник.

"Не исключено, что они сами осуществили эту атаку, и сделали это ради запуска пропагандистской акции против сирийской армии", — отметил источник.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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