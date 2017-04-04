Межпарламентский союз создаст рабочую группу по Сирии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На 136-й Ассамблее Межпарламентского союза в Дакке (Бангладеш) Исполнительный комитет поддержал российскую инициативу создать рабочую группу Исполкома по Сирии, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Группа получит возможность работать в местах проведения соответствующих консультаций, а также выезжать "на место событий", то есть в Сирию. В ее состав войдут представители как собственно Исполкома (помимо России, уже изъявили желание Франция, Нидерланды, Иран и Намибия), так и всех шести геополитических групп", — написал Косачев в Фейсбук во вторник.

По его словам, в решении Исполкома также содержится приглашение сирийскому парламенту и представителям сирийской политической оппозиции сотрудничать в рамках деятельности рабочей группы.

Косачев отметил, что в специальном заявлении по созданию рабочей группы говорится о поддержке процесса политического урегулирования в Сирии, включая как деятельность спецпредставителя Генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры и женевский процесс, так и договорённости России, Ирана и Турции по содействию режиму прекращения огня и консультациям между враждующими сторонами в Астане.

"Мандатом Рабочей группы будет "изучение надлежащих и практических мер, которые должны быть предприняты мировым парламентским сообществом для продвижения открытого и всеобъемлющего политического урегулирования в Сирии, а также для поддержки эффективных глобальных усилий по борьбе с международным терроризмом в регионе", — сказал сенатор.

Косачев подчеркнул, что если руководство группой будет доверено ему как вице-президенту МПС, а также с учётом российского авторства инициативы, "сделаем все от нас зависящее с тем, чтобы дать возможность членам рабочей группы, Исполкому и затем всему Межпарламентскому союзу составить объективное представление о реальной ситуации в стране и средствами парламентской дипломатии поддержать мирный процесс в Сирии".

Российский опыт на этот счёт тоже уникален и хорошо отработан — совместные выезды парламентариев в Дамаск, Хмеймим, Алеппо, Пальмиру, телемосты, и мы этим опытом обязательно поделимся с МПС, заключил он.

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