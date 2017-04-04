Дамаск назвал новую операцию Турции в Сирии "вопиющей агрессией"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дамаск считает планы Анкары начать новую операцию в Сирии, как и нахождение турецких войск на территории Сирии, вопиющей агрессией против суверенитета страны, заявил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара готовится к новым операциям в Сирии после того, как была завершена операция "Щит Евфрата".

"Независимо от того, была закончена или не была закончена первая операция, или если он (президент Турции — ред.) хочет начать вторую операцию, мы с самого начала считали, что нахождение турецкой армии на нашей территории — это оккупация. Это вопиющая агрессия против суверенитета нашей страны", — заявил Хаддад.

"И наша позиция не изменится по отношению к нахождению турецкой армии на нашей территории, даже если начнётся вторая операция", — подчеркнул посол.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшую среду о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

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