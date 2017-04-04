Дамаск обвинил Тель-Авив в поддержке террористов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дамаск считает, что Израиль поддерживает террористические группировки в Сирии, намерен отвечать на любую агрессию со стороны Израиля, заявил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.
В конце марта израильская авиация была обстреляна с земли после того, как атаковала цели на территории САР. Тогда сирийская армия заявила, что зенитчикам удалось сбить один из самолетов, участвовавших в налете. Израильтяне, в свою очередь, отрицают потери и говорят, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой ПРО. Целью удара они назвали колонну с оружием для бойцов ливанского движения "Хезболлах", которые сражаются на стороне президента Башара Асада.
Комментируя данное заявление, президент САР Асад подчеркнул, что защита границ страны является правом и обязанностью сирийцев, а политика его государства не зависит от того, с какими утверждениями выступает минобороны Израиля.
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