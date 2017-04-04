Дамаск обвинил Тель-Авив в поддержке террористов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дамаск считает, что Израиль поддерживает террористические группировки в Сирии, намерен отвечать на любую агрессию со стороны Израиля, заявил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"В данный период Израиль пытается поддержать террористические группировки, которые находятся на нашей территории. И как только Израиль чувствует, что террористические группировки ослабевают, они немедленно вмешиваются для их поддержки. Поэтому мы будем отвечать на любую агрессию со стороны Израиля, как мы ответили последний раз, уничтожив один из самолётов и нанеся удар по второму самолету. Мы будем делать то же самое, если будет повторение подобной попытки", — заявил посол.

В конце марта израильская авиация была обстреляна с земли после того, как атаковала цели на территории САР. Тогда сирийская армия заявила, что зенитчикам удалось сбить один из самолетов, участвовавших в налете. Израильтяне, в свою очередь, отрицают потери и говорят, что одна из сирийских ракет была перехвачена системой ПРО. Целью удара они назвали колонну с оружием для бойцов ливанского движения "Хезболлах", которые сражаются на стороне президента Башара Асада.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал, что будет и впредь пресекать поставки оружия "Хезболлах", а также пригрозил уничтожать батареи ПРО Сирии, если те вновь откроют огонь по самолетам, задействованным в выполнении этой задачи.

Комментируя данное заявление, президент САР Асад подчеркнул, что защита границ страны является правом и обязанностью сирийцев, а политика его государства не зависит от того, с какими утверждениями выступает минобороны Израиля.

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