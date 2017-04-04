Жители Сирии получили 10,4 тонны гуманитарной помощи за сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 4 апр — РИА Новости. Жители сирийских провинций Алеппо, Эс-Сувейда и Латакия получили 10,4 тонны гуманитарной помощи за сутки, говорится в четверг в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено девять гуманитарных акции в провинциях Алеппо, Эс-Сувейда и Латакия. За сутки гуманитарную помощь получили 3250 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 10,4 тонны", — говорится в документе

В бюллетене подчеркивается, что ООН и партнеры продолжают оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь Сирии. Также продолжается работа по восстановлению инфраструктуры и обеспечению нуждающихся временным жильем.

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