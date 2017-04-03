Посол Сирии: Турция не вывела войска после окончания операции "Щит Евфрата"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Турция после объявления о завершении операции "Щит Евфрата" до сих пор не вывела свои войска с территории Сирии, Дамаск считает такие действия оккупацией, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Турция не вывела войска, и мы считаем их оккупантами. Она объявила, что операция закончилась, но всё остановилось на том этапе, на котором они были, и Турция до сих пор не вывела свои войска, это является оккупацией нашей территории", — заявил посол на встрече со студентами, организованной московским отделением Российского Императорского православного общества.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшую среду о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

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