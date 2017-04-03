Российская сторона зафиксировала в Сирии 13 нарушений за сутки

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 13 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 10, РФ их не подтверждает, сообщил в понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Отмечается, что турецкой частью представительства зафиксировано 10 нарушений единого соглашения в провинциях Хама (6), Алеппо (3) и Идлиб (1).
"В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 10 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", — говорится в сообщении.
По данным российского военного ведомства, количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.
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