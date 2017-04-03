В Сирии число населенных пунктов, примкнувших к перемирию, выросло до 1434

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Сирии за сутки подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов, общее их количество увеличилось до 1434, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Машиет-Эль-Сабиль провинции Деръа, Кун Аль-Вассия провинции Эль-Кунейтра и Карахта провинции Дамаск.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1434", — говорится в документе, опубликованном на сайте российского Минобороны.

Отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось – 139.

Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "ИГ"*, не изменилось – 222.

За сутки под контроль правительственных войск перешло 7,32 квадратных километров территории. В общей сложности освобождено 3687,02 квадратных километров.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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